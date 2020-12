Calcio: post ‘razzista’, Cavani indagato dalla Fa

(ANSA-AFP) – ROMA, 17 DIC – Edinson Cavani è stato accusato

formalmente dalla FA, la federcalcio inglese, di condotta

razzista per un termine usato sul suo profilo Instagram.

L’uruguaiano, oggi giocatore del Manchester United, aveva

scritto “gracias negrito!” in risposta a un tifoso in una story

su Instagram, ed aveva poi rapidamente cancellato il commento.

La federazione nelle ultime settimane ha svolto i propri

accertamenti sul caso e poi, oggi, ha fatto partire formalmente

l’accusa.

Cavani adesso avrà fino al 4 gennaio per presentare una propria

difesa agli organi federali. Il giocatore, supportato dal suo

club, ha assicurato che si trattava di un termine benevolo e che

in Sud America non ha una accezione negativa. “Sono totalmente

contrario al razzismo e ho cancellato il post non appena mi è

stato spiegato che poteva essere interpretato in modo diverso.

Mi scuso sinceramente per questo”, ha detto Cavani in una nota.

Ma la FA ha comunicato che il giocatore è accusato di aver

violato un regolamento che vieta ogni “comportamento

inappropriato” sui social network, con l’aggravante che ha fatto

riferimento “al colore e / o alla razza e / o l’etnia di

un’altra persona “. (ANSA-AFP).



