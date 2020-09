Calcio: Premier; all’Arsenal il derby contro il West Ham

(ANSA) – ROMA, 19 SET – L’Arsenal batte il West Ham (2-1)

nella 2/a giornata della Premier League, raggiungendo l’Everton

di Ancelotti e il Crystal Palace di Roy Hodgson a punteggio

pieno, con 6 punti, in vetta alla classifica. I ‘Gunners’, sul

terreno dell’Emirates Stadium di Londra, in uno dei tanti derby

della ‘City’, sono passati in vantaggio dopo 25′ con Lacazette;

Antonio ha pareggiato per gli ‘Hammers’ al 45′, quindi Nketiah

ha firmato il gol del successo per la squadra di Mikel Arteta.

(ANSA).



