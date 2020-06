Calcio: Premier; brutto infortunio Leno, che accusa Maupay

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Brutto infortunio per Bernd Leno, portiere tedesco dell’Arsenal che dopo uno scontro con Maupay al 36′ pt del match contro il Brighton è caduto male a terra, con torsione innaturale del ginocchio destro. Accasciatosi a terra e soccorso con tanto di ossigeno, Leno si è poi ripreso e, tirandosi su dalla barella che lo stava trasportando fuori dal campo, ha indicato Maupay come a volerlo accusare di avergli fatto male di proposito.

Questo gesto ha avuto delle conseguenze a fine partita dopo che proprio Maupay ha segnato nei minuti di recupero (50′ st) il gol che ha dato il successo per 2-1 ai ‘gabbiani’ (in precedenza erano andati a segno Pepé per i Gunners e Dunk per il Brighton) e subito dopo il fischio finale alcuni giocatori dell’Arsenal, in particolare Ghendouzi, si sono avventati sul francese prima che altri intervenissero a proteggerlo. “I giocatori dell’Arsenal dovrebbero essere più umili – ha poi detto Maupay a fine partita -. Nel primo tempo, dopo che avevano segnato la rete dell’1-0, hanno parlato troppo, e alla fine hanno ricevuto ciò che hanno meritato. Leno? In quei casi un giocatore va sempre sul pallone. Mi sono scusato con Arteta (allenatore dell’Arsenal n.d.r.) nell’intervallo, non volevo assolutamente far male a Leno”.

Nelle altre partite di oggi in Premier, importante vittoria per 2-0 del Wolverhampton sul campo del West Ham: gli ospiti hanno sfruttato due disattenzioni degli Hammers, segnando con Jimenez e Neto. Ora i Wolves hanno agganciato il Manchester United al quinto posto e vogliono un posto in Europa. .

Watford-Leicester finisce invece 1-1 con i gol realizzati entrambi oltre il 90′, da Chilwell per le Foxes e Dawson per la squadra della famiglia Pozzo. (ANSA).



