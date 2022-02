Calcio: Premier; il Liverpool vince e si prepara per l’Inter

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – Il Liverpool ha consolidato il

secondo posto dietro il Manchester City vincendo in casa del

Burnley (1-0). Con 54 punti è a 9 punti dalla capolista, con una

partita in meno, ma soprattutto ha 7 punti di vantaggio sul

Chelsea, a parità di partite. Con il ritorno nell’undici

titolare di Mohamed Salah e Sadio Mané, avversari nella finale

della Coppa d’Africa, il Liverpool – che mercoledì farà visita

all’Inter negli ottavi di Champions – è tornato con i tre punti

da una trasferta delicata grazie al gol del centrocampista

difensivo Fabinho, segnato poco prima dell’intervallo.

Gli acquisti del mercato invernale hanno ridato vigore al

Newcastle che contro l’Aston Villa ha centrato il secondo

successo di fila (1-0), ovvero quanti ne aveva raccolti nei

primi 21 turni della stagione. Con 21 punti in 23 partite

giocate, ora è 4 lunghezze davanti alla zona rossa e al Norwich,

che ha giocato una partita in più di loro. La rete è arrivata da

una punizione diretta di Kieran Trippier, già a segno nello

stesso modo contro l’Everton (3-1) e capitano dopo poche

settimane. Purtroppo per il Newcastle, Trippier ha poi dovuto

lasciare il campo subito dopo l’intervallo, problema ad un

polpaccio.

Battuto in casa dal Southampton mercoledì (3-2), il Tottenham

di Antonio Conte è caduto ancora, per la terza volta di fila:

0-2 contro il Wolverhampton che si sta rilanciando nella corsa

per l’Europa. Per i londinesi ora è crisi vera.

E’ finita 2-2 tra Leicester e West Ham. Il quarto posto,

buono per la Champions League, occupato dagli Hammers con 41

punti in 25 giornate, tre match in più degli Spurs e due in più

del Wolverhampton, resta quindi nel mirino delle due formazioni.

(ANSA).



