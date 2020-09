Calcio: Premier; Leeds sogna scherzo ai campioni

(ANSA) – ROMA, 11 SET – La nuova stagione della Premier

League riparte domani in grande stile con lo scontro tra il

Liverpool e il neopromosso Leeds United, che torna nella massima

serie inglese dopo ben 16 anni di assenza sotto la sapiente

guida di Marcelo Bielsa. L’ultimo precedente tra Liverpool e

Leeds risale al 2016, quando gli uomini di Klopp s’imposero 2-0

nei quarti di finale di Coppa di Lega; esito che potrebbe

replicarsi mentre gli uomini del “loco” non battono i Reds da 20

anni e solo il 10% dei supporter ha fiducia nelle loro

potenzialità sul campo, mentre i Reds sono sostenuti dal 74% dei

tifosi.

Secondo gli analisti di Planetwin365, i Reds (1,28) partono

con i favori del pronostico nella partita d’esordio con la

squadra neopromossa (10,00), ma per i bookies la candidata

numero uno al titolo è il Manchester City (1,72 )mentre

Liverpool è dato a 2,70. Più staccate Manchester United (12,00)

e Chelsea (14,00). (ANSA).



