Calcio: Premier; Liverpool vince in rimonta sul West Ham

(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Il Liverpool vince 2-1 in rimonta con

il West Ham e si porta da solo in testa alla classifica di

Premier League, con 16 punti dopo sette turni, in attesa del

risultato dell’Everton che domani giocherà in casa del

Newcastle. I prossimi avversari dell’Atalanta in Champions

League sono stati sorpresi dalla rete degli ospiti, al 10′ con

Fornals, ma prima Salah nel finale di primo tempo su rigore e

infine Diojo Jota a una manciata di minuti dal termine della

partita, hanno permesso a Juergen Klopp di portare a casa tre

punti importanti.

Negli altri due incontri di giornata, il Manchester City ha

vinto 1-0 in casa dello Sheffield United, salendo a 11 punti in

classifica dopo sei partite, grazie alla rete di Walker nel

primo tempo. Anche il Chelsea ha vinto in trasferta, 3-0 sul

campo del fanalino di coda Burnley, con i gol di Ziyech, Zouma e

Werner. I Blues guidati da Frank Lampard sono quarti con 12

punti. (ANSA).



