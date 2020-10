Calcio: Premier; Liverpool vince,pareggia il Manchester City

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Il Manchester City non va oltre l’1-1

in casa del West Ham e resta nella parte destra della classifica

di Premier League dopo cinque partite. Il Liverpool batte 2-1 lo

Sheffield United nella sfida che chiude il programma di incontri

del sabato della sesta giornata. E’ senza reti, invece, la

partita all’Old Trafford tra Manchester United, con l’esordio in

campo di Cavani, e Chelsea, che perde il quinto posto in favore

del Crystal Palace, vittorioso 2-1 sul Fulham ultimo in

classifica. Il City rimane, almeno sulla carta, il principale rivale del

Liverpool, ma i risultati ottenuti finora fanno crescere i dubbi

sulla capacità della squadra di Guardiola di rispettare il

pronostico. Il West Ham si è portato in vantaggio nel primo

tempo ma a inizio ripresa l’appena entrato Foden ha pareggiato

per il City che poi pur dominando non è più riuscito a segnare,

anche grazie alle ottime parate di Fabianski. “Tanti infortuni,

mancanza di preparazione, poco tempo per recuperare e partite

difficili che abbiamo giocato finora” sono, secondo il tecnico

catalano, le cause del deludente inizio di stagione.

La squadra di Juergen Klopp, priva dell’infortunato Virgil

van Dijk, ha approfittato del turno interno ma si è trovata ad

inseguire la rete di Berge su rigore al 13′, pareggiando con

Firmino sul finale di tempo e segnano la rete vincente con Jota

al 19′ st. I Reds sono ora primi con l’Everton di Carlo

Ancelotti, che però gioca domani a Southampton e può mantenere i

cugini a distanza.

Ha qualcosa di storico il risultato dello United, che non è

riuscito a vincere nessuna delle prime tre partite casalinghe di

campionato per la prima volta dal 1972/73. (ANSA).



—

