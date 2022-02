Calcio: primo allenamento per il nuovo Genoa

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 01 FEB – Chiuso il mercato, che ha stravolto

la rosa, il Genoa ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti,

senza più alcun elemento positivo, in vista della gara di sabato

a Roma contro la Roma. Prima seduta al ‘Signorini’ per gli

ultimi acquisti Amiri, Frendrup, Czyborra e Gudmundsson che si

sono aggiunti ai giocatori già arrivati nelle scorse settimane,

ovvero Piccoli, Hefti, Yeboah, Ostigard e Calafiori.

Una rivoluzione obbligata per provare ad inseguire la salvezza,

obiettivo difficile vista la classifica del Genoa ma non

impossibile. Alla seduta hanno preso parte anche Kallon,

Ostigard ed Hernani, completamente recuperati dai rispettivi

infortuni mentre hanno lavorato ancora a parte Rovella e

Criscito, in dubbio per sabato.

Contro la Roma, il Genoa di Blessin disegnato con il 4-2-3-1

potrebbe schierare quasi tutti i volti nuovi, in particolare

proprio nei tre elementi alle spalle della prima punta, ruolo

per il quale Destro e Piccoli saranno in ballottaggio per una

maglia. Gudmundsson, Amiri e Yeboah sono i candidati per un

posto da titolare mentre Frendrup avrà il compito di recuperare

palloni davanti alla difesa assieme a Badelj. (ANSA).



—

