Calcio: problema al ginocchio, Pogba esce in lacrime dopo 20′

(ANSA) – TORINO, 14 MAG – Dalla gioia al nuovo dolore, per

Paul Pogba non c’è davvero pace. Il francese era tornato

titolare dopo oltre un anno per sfidare la Cremonese, ma la sua

partita è durata meno di metà tempo. Il centrocampista si è

fermato dopo un cross intorno al 21′ per un guaio fisico,

apparentemente al ginocchio sinistro, ma sul suo volto si

leggeva tristezza e disperazione. E’ l’ennesimo stop di una

stagione davvero maledetta, con Allegri che ha scelto Milik per

sostituirlo. (ANSA).



