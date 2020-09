Calcio: PSG, Florenzi subito in campo contro OM di Strootman

(ANSA) – PARIGI, 13 SET – Appena sbarcato a Parigi,

Alessandro Florenzi scende in campo questa sera al Parco dei

Principi – davanti a 4.000 spettatori (quelli consentiti dalle

regole sanitarie) – nella partita più attesa del Paris

Saint-Germain, il “derby” di Francia contro l’Olympique

Marsiglia.

I parigini, che negli ultimi anni hanno sempre surclassato i più

tradizionali nemici, rischiano stavolta soprattutto a causa del

Covid, che ha decimato la squadra. Dei positivi, il solo Neymar

è al rientro, mentre restano assenti Di Maria, Paredes, Navas,

Icardi, Marquinho e – soprattutto – Kylian Mbappé, risultato

positivo a sorpresa durante il ritiro con la nazionale francese.

Florenzi, con la sua maglia 24, avrà di fronte sulla fascia

destra Dimitri Payet, inviso ai parigini per le sue battute

ironiche sulla sconfitta del PSG contro il Bayern in finale di

Champions postate su Twitter. Al suo fianco, l’ex romanista avrà

il compagno di nazionale Marco Verratti, mentre di fronte si

troverà ad affrontare una vecchia conoscenza in giallorosso,

Kevin Strootman. (ANSA).



—

