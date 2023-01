Calcio: quattro giocatori squalificati in serie A

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Sono quattro i giocatori

squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di

serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della

18/a giornata di campionato. L’unico sanzionato per aver subito

un’espulsione, per doppia ammonizione, è Dodò della Fiorentina,

mentre staranno fermi perchè ammoniti in stato di diffida

Koopmeiners dell’Atalanta, Marin dell’Empoli e Nikolaou dello

Spezia.

Varie società sono state punite con un’ammenda per il

comportamento dei rispettivi tifosi: l’Atalanta dovrà pagare

cinquemila euro per “cori beceri nei confronti della tifoseria

avversaria”, il Lecce quattromila per lancio di due petardi e

due fumogeni in campo, la Cremonese, la Lazio e il Sassuolo

tremila per lancio di oggetti vari.

Infine, i componenti dello staff tecnico della Roma (Cerra) e

della Sampdoria (Sasso), entrambi espulsi per aver contestato

l’operato dell’arbitro, sono stati squalificati per una giornata

ciascuno. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte