Calcio: Raspadori, match importante con Juve, cerchiamo punti

(ANSA) – NAPOLI, 22 APR – “Domani a Torino c’è una partita

molto importante per noi, ci mancano ancora tanti punti per

raggiungere il nostro obiettivo e sappiamo che ci sarà un ritmo

elevato, ma la stiamo preparando nei migliori dei modi e non

vediamo l’ora di scendere in campo e giocarcela”. Lo ha detto il

centrocampista del Napoli Giacomo Raspadori a Radio Kiss Kiss

Napoli alla vigilia della sfida alla Juventus.

“Ho imparato come i napoletani vivono questa sfida – ha detto

Raspadori – ho avuto la fortuna di viverlo in prima persona

all’andata. Si percepisce un’atmosfera veramente di grande

entusiasmo e grande voglia di esprimersi contro di loro. Come

sempre ce la metteremo tutta per portare a casa una vittoria. Il

cammino verso il titolo passa per il successo e abbiamo

affrontato finora ogni partita pensando ai tre punti, questa

mentalità ci sta portando ad avere i risultati che abbiamo

fatto. L’obiettivo nostro è quello di fare i tre punti nella

prossima partita. Non penso alla festa ora ma al fatto che

dobbiamo fare ancora tanti punti, il calore lo stiamo sentendo e

lo sentiamo dal primo giorno che è iniziato il campionato, ci dà

tanta carica e motivazione ma abbiamo ancora tanti punti da fare

e tante partite da vincere”. (ANSA).



