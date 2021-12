Calcio: Reggina esonera Aglietti, si pensa a ritorno Toscano

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 13 DIC – La Reggina calcio ha

comunicato di aver esonerato l’allenatore Alfredo Aglietti. Dopo

la quinta sconfitta consecutiva della squadra amaranto, quattro

delle quali maturate in casa, e l’ultima, ieri con l’Alessandria

finita 4 a 0, l’uscita di scena del mister amaranto era ormai

scontata. La notizia in un comunicato del Club nel quale “si

ringrazia sentitamente mister Aglietti per l’impegno e la

professionalità dimostrati in questi mesi”.

Aglietti, originario di San Giovanni Valdarno (Arezzo) era

stato ingaggiato lo scorso 31 maggio con un contratto che lo

legava alla squadra amaranto fino al 30 giugno 2023. Il suo

ritorno a Reggio Calabria era stato salutato con entusiasmo

dalla tifoseria. Da giocatore aveva lasciato un bellissimo

ricordo a Reggio: 32 presenze e 20 reti nel campionato 1994/94,

ed in serie B, l’anno successivo, con 18 gol realizzati in 37

partite. Un successo che non è riuscito a ripetere da

allenatore. Dopo un buon avvio, con la squadra quasi in vetta

alla classifica di serie B, che aveva fatto sognare la

tifoseria, la lunga serie di sconfitte con una squadra che in

queste ultime settimane si è mostrata allo sbando.

Molti i nomi in lista per la sua sostituzione, ma quello più

accreditato al momento è quello di Mimmo Toscano, ancora sotto

contratto con la Reggina del presidente Luca Gallo. Protagonista

della promozione in serie B, Toscano fu poi esonerato nel

dicembre 2020, dopo la sconfitta interna contro il Venezia per 2

a 1. Al suo posto arrivò il fiorentino Marco Baroni che restò

alla guida degli amaranto fino al termine del campionato

2020/2021. (ANSA).



—

