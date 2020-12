Calcio: Reggina, esonerato l’allenatore Toscano

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 15 DIC – È costata cara al tecnico

Domenico Toscano, la sconfitta interna con il Venezia, per 2 a

1, maturata ieri sera allo stadio Granillo di Reggio Calabria. A

tarda notte, la Reggina, sul proprio sito, ha comunicato che il

presidente Luca Gallo e la società “hanno sollevato

dall’incarico l’allenatore della squadra Domenico Toscano. Da

stamani la squadra è stata momentaneamente affidata a Gianluca

Fasini, allenatore della squadra ‘Primavera’.

Al tecnico la società amaranto “ha rivolto i più sinceri

ringraziamenti per la storica cavalcata dalla Serie C alla B con

l’augurio di migliori successi professionali”.

Attualmente la Reggina è quindicesima in classifica con 10

punti, ad un solo punto dalla zona play-out. (ANSA).



—

