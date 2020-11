Calcio: Richarlison, Brasile ha qualità anche senza Neymar

(ANSA-AFP) – ROMA, 10 NOV – Il Brasile si prepara a un doppio

impegno per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 senza la

sua stella, Neymar, e con altre importanti assenze, tra le quali

Coutinho, ma secondo Richarlison i verdeoro hanno “qualità

sufficiente” per superare il Venezuela, in attesa magari di

recuperare l’attaccante del Psg per la più delicata successiva

partita con l’Uruguay.

“Abbiamo giocato la Copa Ammerica 2019 senza Neymar e siamo

diventati campioni. È chiaro che ci mancherà, ma abbiamo una

buona base e abbiamo cosa fare, con o senza di lui”, ha

commentato il giocatore dell’Everton in una conferenza stampa

virtuale. Neymar, che è vittima di un infortunio muscolare, è

comunque volato in Sud America e lo staff medico spera di

poterlo mettere in sesto per il match del 17 novembre a

Montevideo. Il Brasile guida, con l’Argentina, le qualificazioni

sudamericane ai Mondiali grazie alle vittorie su Bolivia e Perù

del mese scorso. (ANSA-AFP).



