Calcio: riparte la serie B, Ascoli-Cremonese 1-3

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Con il recupero della 25/a giornata tra Ascoli e Cremonese, vinto per 3-1 dalla formazione lombarda, è ufficialmente ripartito il campionato di serie B.

Il match era inizialmente previsto il 22 febbraio scorso e poi rinviato per l’emergenza coronavirus. Ospiti subito in vantaggio grazie all’autorete di Padoin. Al 22′ raddoppio di Palombi. Al 38′ l’Ascoli accorcia le distanza, con il rasoterra dal limite di Morosini. Nella ripresa la Cremonese segna il terzo gol, con Bianchetti. Per la formazione di Bisoli si tratta di tre punti importanti in chiave salvezza. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte