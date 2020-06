Calcio: Rivera, ‘Ok ripartenza, speriamo anche si concluda’

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – “Speravamo tutti ricominciasse il campionato, speriamo anche che si arrivi fino in fondo, sicuramente sarà una fatica tremenda, un anno pesante per tutti i giocatori. Era inevitabile che fosse così. Ma bisognava portarlo a termine, speriamo che non finisca qui e che presto possano tornare i tifosi allo stadio”. Lo dice il ‘Golden Boy’ del calcio italiano Gianni Rivera, intervenuto a margine dell’evento di celebrazione dei 50 anni dal Mondiale di Messico ’70 all’Ambasciata messicana a Roma. (ANSA).



