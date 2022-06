Calcio: RMC, Psg ha comunicato a Neymar che vuole cederlo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Il Paris St. Germain ha deciso:

vuole che Neymar vada via. E, secondo quanto riferito a RMC da

una fonte vicina al presidente Al-Khelaifi, e poi pubblicato da ‘El Pais’ e ‘As’, c’è già stato un incontro fra la dirigenza del

club parigina e il padre del calciatore, Neymar Senior. Il quale

avrebbe chiesto il pagamento di tutte le spettanze previste dal

contratto per dare il via libera alla rescissione. Ma si tratta

di una cifra che, secondo ‘El Pais’, sfiorerebbe i 200 milioni

di euro e quindi va cercata una soluzione alternativa. Così ora

il Psg si starebbe adoperando per cedere il calciatore (che nei

giorni scorsi sarebbe già stato offerto a Juventus e Chelsea),

con il club parigino che, pur di disfarsi di O Ney, sarebbe

disposto a pagare anche una parte dell’ingaggio.

Alla base di questa decisione, che sarebbe stata presa da Al

Khelaifi in persona, c’è il fatto che il club ha deciso di

imporre una maggiore disciplina ai suoi giocatori, verso i quali

sarebbe stato deciso, dalla proprietà qatariota, di usare la “mano dura”. Di Neymar non piacciono certi comportamenti in

campo (anche in allenamento, come avrebbe fatto presente Kylian

Mbappé alla dirigenza) e fuori. A essere stato incaricato della

questione Neymar, quindi di cederlo, è il nuovo dg Luis Campos.

Il quale, secondo quanto scrive ‘Le Parisien’ ha anche un

obiettivo primario per l’attacco. Detto che da Parigi partirà

Mauro Icardi (piace al Monza, che però non può sostenere

l’ingaggio dell’attaccante argentino), per sostituirlo Campos

vuole assolutamente Gianluca Scamacca (Sassuolo), preferito a

Hugo Ekitike del Reims (obiettivo anche del Newcastle). Nei

prossimi giorni il Sassuolo riceverà un’offerta da Parigi, che

però dovrebbe essere inferiore ai 40 milioni richiesti dagli

emiliani per il loro centravanti. (ANSA).



