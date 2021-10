Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Tammy Abraham ci prova. L’attaccante

della Roma vuole esserci domani sera a Torino per la sfida con

la Juventus e dopo due giorni di terapie per il forte trauma

contusivo alla caviglia rimediato in Nazionale, oggi è sceso in campo con i compagni per la rifinitura. Alle 15.30, invece, la

conferenza stampa di Mourinho che potrebbe sciogliere gli ultimi

dubbi sul centravanti inglese. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte