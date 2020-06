Calcio: Roma; Fienga,ora pensiamo solo a scavalcare Atalanta

(ANSA) – ROMA, 24 GIU – “Se ho visto la squadra concentrata in questi ultimi giorni? Direi che l’abbiamo vista dalla ripresa e, a dire la verità, anche durante il lockdown: i ragazzi sono stati perfetti durante la quarantena, tutti qui a Roma, anche a seguire i programmi di allenamento a casa, e siamo stati tra i primi a rientrare al centro di allenamento di Trigoria. C’è sempre stata una concentrazione massima, e finalmente la rosa è al completo, perché gli infortunati stanno rientrando tutti,.

Quindi la concentrazione è massima, partendo dal campionato con l’obiettivo di entrare in Champions League”.

Intervistato da Sky Sport a margine di Roma-Sampdoria, il Ceo del club giallorosso Guido Fienga analizza il momento della squadra di Paulo Fonseca. Poi parla delgli aspetti societari, perché la Roma ha un ds in sospeso e un presidente, James Pallotta, che cerca nuovi investitori. “In questo momento stiamo pensando soltanto al campionato – sottolinea Fienga -: siamo a sei punti dall’Atalanta, dobbiamo scavalcarla e arrivare quarti, stiamo pensando soltanto a questo. La società, la dirigenza, l’allenatore e i calciatori sono solo compatti, lavorando per arrivare a questo obiettivo”.

Ma a proposito della Roma, si parla sempre anche del mercato: ci sono delle operazioni in uscita da fare. Serviranno per tenere Pellegrini e Zaniolo? “Parlare ora del mercato è prematuro – risponde il Ceo -. Sul tema del trattenere i giocatori, non li tratteniamo con temi economici, ma costruendo un progetto che riesca a soddisfare le legittime ambizioni di tutti i campioni che abbiamo dentro. E su questo ci stiamo impegnando già dall’anno scorso e continuiamo con questo impegno”. Ma tra questi campioni ci saranno anche Smalling e Mkhitaryan? “Non è un mistero che ci piacerebbe tenerli, siamo contenti di ciò che hanno fatto vedere finora, però in questo momento loro stessi sono concentrati sul campionato e sul confermare quello che hanno fatto vedere finora, quindi li lascerei lavorare e speriamo ci diano tante soddisfazioni per questo finale di campionato e per l’Europa League, che è l’altro nostro obiettivo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte