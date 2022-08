Calcio: Roma; incontro con gli arbitri su regolamento e Var

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Doveva svolgersi in settimana e così

è stato. Ieri è andato in scena l’incontro a Trigoria con gli

arbitri, nella fattispecie con Maurizio Mariani, all’interno

dell’iniziativa ormai promossa da qualche stagione dall’AIA per

cercare di avvicinare i club calcistici al mondo arbitrale. Il

fischietto della sezione di Aprilia è arrivato dopo pranzo nel

centro sportivo della Roma, con la società giallorossa che ha

voluto la partecipazione di staff tecnico e giocatori alla ‘lezione’ del direttore di gara. Un incontro di un’ora e mezza,

durante il quale Mariani ha mostrato alcuni filmati prodotti

dall’AIA sulle novità regolamentari, sull’applicazione di

quest’ultime e sul Var, suscitando un botta e risposta

costruttivo con Mourinho e i calciatori su un tema, quello

arbitrale, che ha scatenato non poche polemiche nella passata

stagione in casa giallorossa. A tal proposito è stato rinnovato

anche per due anni il contratto di Gianpaolo Calvarese come

consulente esterno della squadra giallorossa per l’analisi delle

scelte arbitrali. L’ex fischietto di Teramo si continuerà a

occupare per la Roma di formazione e ‘match analysis’, nello

specifico il suo compito, apprezzato già quest’anno, sarà ancora

quello di analizzare le partite e spiegare il regolamento in

merito all’uso del Var ai calciatori e ai dirigenti. (ANSA).



