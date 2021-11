Calcio: Roma; Mourinho “Mancini può giocare mediano”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – “Ci sono giocatori come Mancini,

Mkhitaryan e Ibanez che sono multifunzionali. E’ importante

avere giocatori così in rosa. Anche il sacrificio e la

disponibilità sono importanti. Mancini ha già giocato a

centrocampo e se serve può farlo domani”, lo ha detto José

Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la

Roma e il Torino parlando dell’emergenza a centrocampo che lo

priverà di Cristante, Villar e Veretout.

Poi sulla passione dei tifosi ha aggiunto: “La passione la

conoscevo. Tutto questo amore per la squadra del cuore me lo

aspettavo. L’ho sentito dal primo giorno. I nostri tifosi hanno

visto solo vittorie in casa? No, abbiamo perso, giocato bene e

così così, ma loro vanno allo stadio e hanno sempre una squadra

che gioca per se stessa e per loro. Questo al tifoso fa sentire

connessione, empatia”. Infine una battuta sul Torino: “Sono un

ottimo esempio di come si difende, domani servirà molta qualità

offensiva”. (ANSA).



