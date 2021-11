Calcio: Roma; Mourinho recupera Vina e Calafiori

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Buone notizie per José Mourinho: Vina

e Calafiori sono tornati a lavorare in gruppo nella rifinitura

alla vigilia della sfida di Conference League contro lo Zorya.

Recuperati dunque per la gara di domani all’Olimpico dove la

Roma, nella giornata internazionale per l’eliminazione della

violenza contro le donne, scenderà in campo con la patch “1-5-2-2 #SaveTheTactic” sulle maglie. Una delle tante

iniziative del club giallorosso di promozione del numero

antiviolenza e stalking. (ANSA).



