Calcio: Roma; ok amichevole a Frosinone, passa 4-1

(ANSA) – ROMA, 09 SET – La Roma vince la seconda

amichevole stagionale in casa del Frosinone con il risultato di

4-1. Giallorossi a segno tutti nel primo tempo, con Karsdorp

(14′), Under (16′), Pellegrini (36′) e Mkhitaryan (44′). Nella

ripresa, il gol bandiera per i padroni di casa segnato al 55′ da

Dionisi. In avvio di gara, la dedica dei capitani a Willy

Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro. Alla sorella

del giovane verranno regalate le due maglie con il numero 10, il

nome di Willy e le firme di tutti i giocatori. Sabato per la

Roma l’ultimo test prima dell’esordio in campionato a Verona,

contro il Cagliari dell’ex tecnico giallorosso Eusebio Di

Francesco. (AN (ANSA).



