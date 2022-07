Calcio: Roma; OPA, delisting vicinissimo

(ANSA) – ROMA, 21 LUG – La Roma è vicinissima al delisting.

Come si legge sul sito del club giallorosso, “Romulus and Remus

Investment LLC informa che, nella giornata di oggi, sono state

portate in OPA circa tre milioni di azioni, arrivando in questo

modo al 94,6%”. È vicinissimo quindi l’obiettivo del 95%. A meno

di ventiquattro ore al termine dell’OPA, fissato per domani, sul

mercato sono ancora disponibili circa 33 milioni di azioni:

basta che solo poco più di 2 milioni di esse siano vendute a

Romulus and Remus per raggiungere l’obiettivo dell’uscita dalla

borsa. Non sono previste proroghe o rialzi del premio. (ANSA).



—

