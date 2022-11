Calcio: Roma; operazione al polso riuscita per Cristante

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – “Bryan Cristante è stato sottoposto

oggi a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della

frattura dello scafoide del polso sinistro. L’intervento,

eseguito presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea

dal

Prof. Matteo Guzzini e dal Prof. Angelo De Carli, alla presenza

del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott.

Vincenzo Costa, è terminato con successo”, lo comunica il club

giallorosso in una nota sul proprio sito ufficiale. Il

calciatore aveva riportato l’infortunio nei minuti finali della

gara con il Napoli, ma aveva deciso di rimandare l’operazione

per restare a disposizione di Mourinho fino alla sosta per i

Mondiali. (ANSA).



