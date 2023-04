Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 APR – Lorenzo Pellegrini è costretto ad

alzare bandiera bianca. Nonostante sia partito con la Roma ieri,

questo pomeriggio non giocherà contro il Torino per via di una

sindrome influenzale che gli ha portato qualche linea di febbre.

Non dovrebbe nemmeno andare in panchina. Al suo posto si

scaldano El Shaarawy e Matic, qualora giocasse quest’ultimo, a

spostarsi sulla trequarti sarebbe Wijnaldum. (ANSA).



