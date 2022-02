Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 FEB – Lorenzo Pellegrini è di nuovo a

disposizione di Josè Mourinho. Il centrocampista della Roma oggi

ha sostenuto il suo primo allenamento intero in sieme al resto

delal squadra e poi è partito con i compagni per Milano dove

domani la Roma affronterà l’Inter nei quarti di finale di Coppa

Italia. Nelle prossime ore il tecnico dei giallorossi deciderà

se usarlo a gara in corso o dall’inizio. (ANSA).



