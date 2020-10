Calcio: Roma; Uefa conferma squalifica 3 turni a Mancini

(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Lunedì è stato discusso il ricorso

per la squalifica di tre giornate a Gianluca Mancini in Europa,

oggi il verdetto è negativo. Sanzione confermata e appello

respinto da parte dell’UEFA con il difensore giallorosso che

dopo aver saltato la sfida con lo Young Boys, non ci sarà dunque

nemmeno contro CSKA Sofia e Cluj.

Il calciatore era stato espulso durante la gara con il Siviglia

della passata stagione e nel referto l’arbitro Kuipersha aveva

classificato il gesto dell’ex Atalanta come “gioco violento e

intenzionale”. (ANSA).



