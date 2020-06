Calcio: Russia; riparte campionato, polemica Sochi-Rostov

(ANSA-AFP) – ROMA, 19 GIU – Il campionato russo riparte oggi dopo tre mesi di stop per l’emergenza coronavrus ma prima ancora di scendere in campo è polemica tra Sochi e Rostov che si affronteranno nel pomeriggio con gli ospiti ‘decimati’ per sei casi di covid-19 e l’intera squadra in quarantena. Il Rostov ha in un primo momento dato l’ok per la disputa dell’incontro ma stamani, sul sito del club, è stato pubblicata una petizione in cui si chiede al Sochi il rinvio dell’incontro in segno di “solidarietà” mentre proprio sul sito del Sochi veniva confermato che l’incontro si disputerà. Per non perdere la partita a tavolino il Rostov manderà in campo la squadra giovanile. Ieri la federcalcio russa aveva proposto di rimandare la partita al 19 luglio, ma ciò richiede l’accordo delle due squadre. Il Sochi è in lotta per non retrocedere e non sembra favorevole al rinvio mentre il Rosto, attualmente quarto in classifica è in corso per un piazzamento in zona Champions League. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte