Calcio: Salah, Liverpool pronto a festeggiare dopo 30 anni

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – “E’ l’ora giusta, vogliamo festeggiare lo scudetto dopo 30 anni”. Mohamed Salah e’ stato protagonista con un gol nel 4-0 del Liverpool al Crystal Palace e ora aspetta con i Reds e tutta la citta’ la matematica certezza di un titolo che manca da tre decadi. “Si da quando sono arrivato a Liverpool, il mio obiettivo e’ stato vincere la Premier League”, ha detto l’attaccante egiziano ex Roma, che a dire il vero in Inghilterra ha gia’ vinto una Champions. “Anche l’altr’anno ci siamo andati vicini, ma il Manchester City ha giocato molto bene. Ora e’ la nostra ora”.

L’ultima Premier vinta dal Liverpool risale al 1990, e a trionfare fu una squadra allenata da un mito della Kop, Kenny Dalglish. Lo scorso anno Klopp aveva portato la sua formazione a quota 97, ma il City aveva fatto un punto in piu’. Quest’anno, gia’ prima della lunga pausa per il lockdown, non c’e’ stata storia per nessuno: i Reds hanno vinto 28 partite, pareggiandone 2 e perdendone solo una, sono a 86 punti con 23 di vantaggio sul City. Che se non battera’ stasera il Chelsea, dara’ il via alla festa di Liverpool (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte