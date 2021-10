Calcio: Samp, con l’Atalanta torna Quagliarella

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 24 OTT – La novità principale nella

Sampdoria che mercoledì’ affronterà l’Atalanta al Ferraris sarà

il ritorno dal primo minuto di Fabio Quagliarella che aveva

giocato solo uno spezzone di gara nel finale venerdì scorso con

lo Spezia. L’idea è quella di tornare al 4-4-2 come modulo con

Quagliarella e Francesco Caputo a guidare la linea offensiva e

con Manolo Gabbiadini in partenza dalla panchina per tirare il

fiato anche perché poi sabato ci sarà la gara col Torino. A

centrocampo sicure le assenze degli infortunati Verre e

Damsgaard mentre si spera di recupera Ekdal che questa mattina

ha effettuato una parte di allenamento insieme al resto del

gruppo. Torna a disposizione il norvegese Thorsby che ha

scontato il turno di squalifica e dunque andrebbe a far coppia

in cabina di regia con lo svedese. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte