Calcio: Samp; D’Aversa per vincere determinazione e equilibrio

(ANSA) – GENOVA, 21 OTT – Roberto D’Aversa indica la strada

ai suoi in vista del derby con lo Spezia in programma domani al

Ferraris. “Affrontiamo una buona squadra, ma noi dobbiamo

pensare a scendere in campo con la giusta interpretazione”,

spiega il tecnico della Sampdoria. Ai media ufficiale del club

aggiunge: “Dobbiamo giocare con equilibrio e determinazione per

portare a casa i tre punti”. Le difficoltà del match? “Lo Spezia

è reduce dalla vittoria sulla Salernitana e ha un allenatore che

propone sempre un calcio propositivo”.

Il gruppo è unito, il presidente Ferrero ha rinnovato la fiducia

a D”Aversa e nell’ambiente c’è compattezza per uscire da una

situazione critica di classifica. “In settimana la squadra ha

dimostrato maturità organizzando una cena alla quale abbiamo

partecipato tutti per stare insieme in vista di questa sfida”.

Resta ancora il rammarico per la sconfitta di Cagliari (“Il

morale non è idilliaco”) e tanto dispiacere per non essere in

panchina domani sera a causa del turno di squalifica. “Mi fa

arrabbiare perché in una partita così importante e delicata mi

sarebbe piaciuto stare al fianco dei miei ragazzi; ma confido

nel presidente, nella società e nel mio staff. Non faranno

sentire la mia mancanza”. (ANSA).



—

