Calcio: Sampdoria, Marco Lanna nuovo presidente

(ANSA) – GENOVA, 27 DIC – Marco Lanna è il nuovo presidente

della Sampdoria, la decisione questa sera nel corso del

proseguimento dell’assemblea dei soci che si è svolta a Mestre

nello studio di Gianluca Vidal. 53 anni, per tantissimi difensore della Sampdoria dove era cresciuto nel settore

giovanile: adesso per lui una nuova avventura nella società che

lo ha visto protagonista dal 1987 e fino al 1993 quando si è

trasferito alla Roma. Nella stagione magica dello scudetto

ottenuto dai blucerchiati nel 1991 era stato uno dei giocatori

più importanti della squadra collezionando 26 presenze. Poi era

tornato alla Samp nel gennaio del 2002 per dare una mano quando

i liguri erano in serie B: in totale ha indossato 133 volte la

maglia della Sampdoria. “E’ una grandissima gioia ed una

fortissima emozione, il mio cuore è sempre stato blucerchiato”,

ha confessato ai suoi amici.

L’assemblea dei soci ha definito anche il nuovo cda dove

spicca la presenza di Antonio Romei, l’avvocato al fianco di

Ferrero sin dall’inizio dell’avventura doriana prima di essere

allontanato dall’imprenditore romano nel febbraio del 2021

quando Romei era vice presidente e membro del Cda. E fu proprio

lui a guidare le trattative quando ci fu la proposta del gruppo

di Gianluca Vialli per l’acquisto del club: operazione conclusa

con una fumata nera per la valutazione della società da parte di

Ferrero considerata eccessiva. Da quanto filtra Romei avrebbe il

compito di seguire in prima persona tutto il percorso che

porterà alla cessione della società. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte