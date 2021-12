Calcio: Sampdoria: Vialli torna in corsa per rilevare club

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 06 DIC – L’arresto di Massimo Ferrero ha

aperto nuovi scenari, anche se non immediati, sul futuro della

Sampdoria, con la possibilità che all’orizzonte si

materializzino nuovi acquirenti. In prima fila ci sarebbe

Gianluca Vialli, eroe dello scudetto blucerchiato del 1991, che

aveva provato a rilevare il club nel 2019 insieme all’uomo

d’affari statunitense James Dinan. E il tycoon sarebbe

nuovamente al fianco di Vialli nel tentativo di acquistare la

Sampdoria.

Nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe fatta avanti una

cordata di imprenditori italiani alla cui guida ci sarebbe l’ex

difensore di Milan e della nazionale Alessandro Costacurta. Di

certo, ci vorrà del tempo, ma diverse sarebbero le trattative

per acquistare il club ligure. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte