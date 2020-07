Calcio: Sarri, scudetto? Ci mancano ancora 4 punti

(ANSA) – ROMA, 21 LUG – “Ci mancano quattro punti e poi

parleremo dell’obiettivo raggiunto, in questo momento ognuno è

da sudare, difficile. Dobbiamo restare con la testa sul pezzo”.

Così Maurizio Sarri, a Sky Sport, ha risposto alla domanda sullo

scudetto quasi vinto, dopo il 2-1 sulla Lazio. Grazie alla

doppietta di Cristiano Ronaldo: “CR7 ha una capacità di recupero

tra una partita e l’altra stupefacente, soprattutto dal punto di

vista mentale. E’ un fuoriclasse nella tecnica, ma anche nella

testa”.

La Juventus ha subito “molti gol in campionato – ha ammesso il

tecnico – Li abbiamo presi staccando la spina quando eravamo in

netto vantaggio. In Champions questo calo mentale non dovrebbe

succedere. Prima però dobbiamo pensare a chiudere nel modo

giusto il campionato. Poi ci focalizzeremo sull’ottavo di

Champions”.

Quanto a Higuain, fuori all’ultimo minuto, “ha avuto un

problema muscolare alla schiena durante il riscaldamento” ha

piegato Sarri. (ANSA).



