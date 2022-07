Calcio: Scamacca dal Sassuolo al West Ham per 36 mln di euro

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Il West Ham ha raggiunto un accordo

da 30,5 milioni di sterline (poco meno di 36 mln di euro) con il

Sassuolo per Gianluca Scamacca, scrive la Bbc. Ancora da

concordare, invece, cifra dell’ingaggio e durata del contratto

con l’attaccante romano, 23 anni. Scamacca è stato il secondo

miglior marcatore italiano in Serie A la scorsa stagione con 16

gol in 36 partite e lo scorso settembre ha esordito nella

nazionale maggiore. Sette le presenze fino ad ora, senza gol. La

firma di Scamacca segue gli arrivi al West Ham di Nayef Aguerd,

Alphonse Areola e Flynn Downes. (ANSA).



