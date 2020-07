Calcio: scudetto Juve, ‘è storia, il più bello di tutti’

(ANSA) – TORINO, 27 LUG – Dagli spogliatoi dell’Allianz

Stadium ai social network, la festa scudetto ha impiegato

pochissimo tempo a entrare nelle case di tutti i tifosi della

Juventus.

“Cinque anni e cinque scudetti”, scrive Paulo Dybala, uscito

acciaccato e per il quale sono attese novità sul fastidio

muscolare che preoccupa Maurizio Sarri. “Anno surreale con una

pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi

voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro

posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. Il

mio più bello” è il pensiero di Leonardo Bonucci.

Infine, ci sono Gigi Buffon e Miralem Pjanic, che

sottolineano la lunghissima serie di successi: “Vincere è

difficile. Rivincere è difficilissimo. Farlo da tremila giorni e

per nove anni di fila è semplicemente immenso”, il messaggio del

portiere. “C’è chi scrive la storia e chi la legge”, scrive

Pjanic per nove volte, con un nuovo “ri” che riga dopo riga si

aggiunge davanti a “legge”. (ANSA).



