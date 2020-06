Calcio: Serbia, morto Ilija Petkovic, leggenda jugoslava

(ANSA) – BELGRADO, 27 GIU – Ilija Petkovic, calciatore e poi allenatore, considerato una leggenda del calcio jugoslavo, è morto oggi a Belgrado all’età di 75 anni al termine di una breve malattia. Nel darne notizia, i media locali sottolineano che Petkovic dopo il ricovero in ospedale era anche risultato positivo al coronavirus.

Molto amato nel suo Paese, aveva militato in vari club, ma mai nel Partizan o nella Stella Rossa, le due squadre arcirivali di Belgrado. Ilija Petkovic aveva giocato 43 incontri con la nazionale Jugoslava, saltando però, a causa di un infortunio, la seconda finale dell’Europeo del 1968, vinta 2-0 dall’Italia sulla Jugoslavia.

Come ct aveva guidato la nazionale serba al Mondiale del 2006 in Germania, mentre attualmente era presidente della Federcalcio di Belgrado. (ANSA).



