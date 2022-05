Calcio: Serie A, tra poco in campo Inter-Empoli

Condividi l'articolo

Oggi dalle 18:45 in campo Inter-Empoli, primo anticipo della 36ma giornata della Serie A di calcio.

A San Siro si va verso l’ennesimo soldout per spingere l’Inter di Simone Inzaghi nella sfida contro l’Empoli, fondamentale per la rincorsa scudetto. Il tecnico nerazzurro ritrova Calhanoglu dopo la squalifica e recupera anche Barella, dopo la botta al ginocchio subita contro l’Udinese. L’unico assente sarà in difesa visto che Bastoni è ancora alle prese con un problema muscolare (punta il rientro per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì prossimo), con Dimarco favorito per sostituirlo dal 1′. L’unico dubbio per l’allenatore interista riguarda invece l’attacco, dove Correa è leggermente favorito su Dzeko per affiancare Lautaro Martinez.

Per la gara contro l’Inter Andreazzoli deve fare a meno di Verre e Stojanovic, entrambi squalificati dopo le espulsioni contro il Torino. Rientra dal turno di squalifica Bandinelli che quindi sarà in campo. A fianco di Pinamonti (attaccante di proprietà dell’Inter) ballottaggio fra Di Francesco e La Mantia. In difesa si rivede capitan Romagnoli a fianco di Luperto. I due squalificati saranno sostituiti da Fiamozzi a destra e sulla trequarti dovrebbe esserci Bajrami. Empoli in settimana ha raggiunto matematicamente la quota salvezza dopo il pareggio lunedì della Salernitana con l’Atalanta.



