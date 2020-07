(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Ultimi verdetti dopo la 38/a giornata

della Serie B di calcio. Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli

sono i preliminari dei playoff. Ad attenderli nelle semifinali

Spezia, terzo, e Pordenone, quarto.

Perugia e Pescara si affronteranno, invece, nei playout che

decideranno quale delle due retrocederà in C con Trapani, Juve

Stabia e Livorno. In attesa delle decisioni del Collegio di

garanzia del Coni sul Trapani. (ANSA).



