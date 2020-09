Calcio: serie B; due turni di stop a tecnico Spal, Marino

(ANSA) – ROMA, 29 SET – Due giornate di squalifica sono state

inflitte dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia,

all’allenatore della Spal, Pasquale Marino. Il tecnico era stato

espulso durante i match con il Monza “per avere, al 37′ st,

contestando una decisione arbitrale, rivolto al direttore di

gara un’espressione ingiuriosa”.

Sempre in riferimento alla rima giornata di campionato, sono

stati squalificati il giocatore del Brescia, Andrea Papetti –

espulso per “un intervento falloso su un avversario in possesso

di una chiara occasione da rete” – e il dirigente del Vicenza

Giuseppe Magalini, anche lui espulso “per avere, al 12′ st,

contestato con veemenza una decisione arbitrale”. (ANSA).



