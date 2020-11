Calcio: situazione Livorno; Aic, nessun accordo con club

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “L’AIC preso atto delle dichiarazioni

odierne del neo DG del Livorno Calcio, Danilo Mariani, circa le

motivazioni della società per il mancato rispetto del termine

previsto dall’art. 17 Accordo Collettivo a seguito delle messe

in mora di alcuni calciatori, nega di aver raggiunto accordi con

la società, che ha meramente anticipato al legale dei tesserati

la propria scelta di non saldare integralmente lo stipendio di

settembre 2020”: così in una nota l’Assocalciatori.

“Al DG Mariani – prosegue il comunicato – è stato peraltro

chiarito come un simile accordo, mai avvenuto, non sia comunque

possibile, vertendo su diritti dei singoli calciatori”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte