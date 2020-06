Calcio: Spadafora, partite in chiaro? ci stiamo riuscendo

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – “Per le partite di calcio in chiaro il mio ufficio ha fatto un bel lavoro. Siamo a buon punto”. Così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora risponde, durante la sua diretta Facebook, a una domanda se davvero sarà possibile vedere ‘in chiaro’ i match del campionato di serie A che sta per ripartire. “Ovviamente non sarà possibile vedere tutte le partite – dice ancora Spadafora -, ma troveremo un accordo che metta tutto insieme: non pensate che sia facile. Tra Sky, Rai, Mediaset e Dazn è una partita complessa, ma ci stiamo riuscendo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte