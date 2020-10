Calcio: Spadafora, quanta passione nel libro di Sara Gama

(ANSA) – ROMA, 13 OTT – “Mi hanno molto colpito l’energia e

la passione con le quali Sara Gama si è raccontata nel suo libro ‘La mia vita dietro un pallone’, presentato poco fa al Foro

Italico”. Così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora su

facebook.

“Un testo nel quale la capitana della nazionale affronta le

diverse tappe della sua vita sportiva (e non). Mi è piaciuto

molto – prosegue Spadafora – leggere dell’emozione provata

quando proprio lei ha fatto il primo gol del campionato, della

gioia di tutta la sua squadra, e del candore col quale,

onestamente, scrive ‘poi abbiamo continuato a perdere, proprio

come prima’. È proprio vero: non basta un risultato, un gol,

serve costanza, sacrificio, sudore. In campo e fuori”.

Tra i temi che la giocatrice affronta “c’è anche la ‘disparità’ con i colleghi maschi. Una disparità a cui proveremo

a mettere fine col Testo unico di riforma dello sport – conclude

il ministro -, grazie al quale il professionismo sarà uguale per

tutti, uomini e donne. Uguali tutele, uguali garanzie, parità di

genere per le atlete e gli atleti. Le donne non sono ‘semi

atlete’ o ‘semi sportive’, quindi non ha senso il ‘semi

professionismo’ “. (ANSA).



