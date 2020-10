Calcio: Spadafora,stadi vuoti? Dobbiamo vedere curva contagi

(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Gli stadi di calcio resteranno ancora

vuoti, “dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi”. Lo ha

detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora intervistato

da Gianni Minoli per il programma di Radio Uno ‘Il mix delle

cinque’. Alla domanda di Minoli se gli italiani continueranno a vedere le

partite, Spadafora ha risposto: “Sì, penso proprio di sì, lo

spero e me lo auguro per tutti loro”.

Quanto alla presenza del pubblico nelle tribune, Spadafora ha

detto: “Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un

pubblico possibile, ma per adesso non possiamo autorizzarlo.

Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la

curva dei contagi da qui fino a metà novembre”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte