(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Il Real Madrid vince il posticipo domenicale della 30/a giornata di Liga battendo 2-1 in trasferta la Real Sociedad e, con il terzo successo di fila dopo la ripartenza, affianca in vetta il Barcellona, che l’altroieri aveva pareggiato 0-0 a Siviglia. Di Ramos al 5′ e Benzema al 25′ della ripresa le due reti dei blancos di Zidane, che hanno un po’ tremato per la rete al 38′ di Merino. (ANSA).



