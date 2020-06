(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Pareggio senza reti per il Barcellona a Siviglia. I leader della Liga hanno tenuto di più l’iniziativa, come testimonia il predominio nel possesso palla, e tirato di più in porta, ma senza arrivare al gol. In classifica il vantaggio sul Real Madrid sale a tre punti, ma domenica i blaugrana potrebbero essere raggiunti, se i madrileni andranno a vincere in casa della Real Sociedad. (ANSA).



