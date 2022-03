Calcio: Spalletti ‘Napoli è al top, la verità in campo’

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 05 MAR – “Chi sta meglio tra noi e Milan non

so, lo dirà la partita. Noi stiamo al meglio possibile, siamo al

top delle nostre possibilità, poi la verità in campo”. Lo ha

detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti nella conferenza

stampa alla vigilia del match. “Sia noi che il Milan – ha detto

– abbiamo subito tanti infortuni e dovuto rimettere a posto

cose. Ma i giocatori sono stati bravi, perché oltre al covid si

sono trasmessi anche le qualità nella staffetta di chi ha

giocato. Possiamo avere l’idea di aver costruito la forza della

squadra in un percorso di difficoltà, ma devo fare i complimenti

al Milan per il percorso di Pioli”. (ANSA).



