Calcio: Spalletti, oggi abbiamo perso troppi palloni

(ANSA) – MONZA, 14 MAG – “Oggi abbiamo sbagliato troppi

palloni, siamo stati troppo sporchi come squadra: quando ne

perdi così tanti prendi più ripartenze”. L’analisi di Spalletti

parte dagli errori dei suoi per parlare del 2-0 rimediato a

Monza: “Non dipende da chi ha giocato e da chi non ha giocato.

Se si perdono tanti palloni come oggi, devi rincorrere. Se poi

ci metti che Palla è un ottimo allenatore”, dice il tecnico del

Napoli di Palladino, “il resto è fatto. Il Monza sa fare bene il

proprio lavoro e la società ha costruito una squadra di

livello”. (ANSA).



—

